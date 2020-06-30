В Госдуме хотят разрешить тратить маткапитал на гаджеты

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Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить использовать до 50% маткапитала для оплаты текущих расходов. Он подчеркнул, что это сумма составляет примерно 301 млрд рублей. Эти деньги могут оказать существенную помощь семьям, которым требуется поддержка государства во время пандемии.

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на дистанционное образование многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров. Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке. Авторы проекта также подчеркивают, что дополнительных средств федерального бюджета на реализацию закона не потребуется.

«Предлагается внести изменения […], предоставив возможность лицам распоряжаться средствами маткапитала в рамках направления их на получение образования ребенком посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В России материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов для дистанционного обучения ребенка. Соответствующий законопроект, разработанный в Новгородской области, внесен в Госдуму РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Маткапитал предлагают тратить на гаджеты для дистанционного образования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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