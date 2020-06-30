29 июня 2020

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров уверен, что справится с новыми обязанностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Об этом в эфире телеканала сообщил ведущий Гарри Княгницкий.

«Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютьюб-канала которого превышает 1,7 млрд просмотров, — важный шаг в развитии RTVI, заинтересованного не только в усилении информационного и общественно-политического вещания. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян», — говорится на сайте телеканала.

Музыкант будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира. В ближайшем будущем планирует развиваться на Западном побережье США, в странах Европы, а также в Грузии и Армении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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