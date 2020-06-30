Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Об этом в эфире телеканала сообщил ведущий Гарри Княгницкий.
«Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютьюб-канала которого превышает 1,7 млрд просмотров, — важный шаг в развитии RTVI, заинтересованного не только в усилении информационного и общественно-политического вещания. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян», — говорится на сайте телеканала.
Музыкант будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также заниматься обновлением и продвижением бренда RTVI. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира. В ближайшем будущем планирует развиваться на Западном побережье США, в странах Европы, а также в Грузии и Армении.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.