Ванюкова (слева) приговорили к 11 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Экс-заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом стало известно 30 июня на судебном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Романа Ванюкова приговорили к 11 годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Помимо этого ему назначили штраф девять миллионов рублей. Также у него конфисковали имущество на пять млн 170 тысяч рублей. Он не сможет занимать аналогичные должности пять лет. «Марина, держитесь. Маму успокойте», —обратился Ванюков к своей сестре.

«С учетом представленных стороной обвинения доказательств, полагаю, что суд обоснованно пришел к выводу о виновности Ванюкова в совершении инкриминируемых преступлений», — рассказал URA.RU прокурор Алексей Киселев. Ранее обвинение просило приговорить Ванюкова к 15 годам лишения свободы и назначить ему штраф в 26 миллионов рублей. Как рассказал прокурор, адвокаты просили оправдать своего подзащитного по одному из эпизодов, а по трем другим — переквалифицировать взятку в мошенничество.

Ванюкова обвиняют в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна через посредника Олега Пархаева. Бывшего чиновника задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ.

Спустя время после задержания в уголовном деле появились новые эпизоды со взятками. Ванюков признал, что получал деньги, однако меньше, чем указано в обвинении.

Роман Ванюков попросил сестру успокоить маму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU