Россиян выпустят за границу не раньше сентября. Летние рейсы отменены

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Турция боится новой вспышки коронавируса после открытия границ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Турция планирует восстановить международное авиасообщение с Россией в лучшем случае с 1 августа, но, скорее всего, это произойдет в сентябре—октябре. Об этом сообщил глава турецкой туристической компании ANEX Group Нешет Кочкар.

«Восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе», — приводит Ассоциация туроператоров России прогноз Кочкара. Он объяснил, что проблема открытия границ не только в экономической стороне бизнеса, но и в существующих эпидемиологических рисках. По мнению Кочкара, при возобновлении рейсов россияне, зараженные коронавирусом, могут прилететь в Турцию, что станет причиной вспышки COVID-19.

Напомним, что еще на днях Россия рассматривала предложение Турции восстановить авиасообщение с 15 июля. Однако вскоре эта тема затихла. Российские туроператоры заранее перестраховались и начали отменять поездки, запланированные на июль, поскольку не были уверены, что границы откроют в середине лета, сообщает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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