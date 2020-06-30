Турция планирует восстановить международное авиасообщение с Россией в лучшем случае с 1 августа, но, скорее всего, это произойдет в сентябре—октябре. Об этом сообщил глава турецкой туристической компании ANEX Group Нешет Кочкар.
«Восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе», — приводит Ассоциация туроператоров России прогноз Кочкара. Он объяснил, что проблема открытия границ не только в экономической стороне бизнеса, но и в существующих эпидемиологических рисках. По мнению Кочкара, при возобновлении рейсов россияне, зараженные коронавирусом, могут прилететь в Турцию, что станет причиной вспышки COVID-19.
Напомним, что еще на днях Россия рассматривала предложение Турции восстановить авиасообщение с 15 июля. Однако вскоре эта тема затихла. Российские туроператоры заранее перестраховались и начали отменять поездки, запланированные на июль, поскольку не были уверены, что границы откроют в середине лета, сообщает телеканал «
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