Российские власти думают над предложением Турции открыть границы

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Аэропорт
Россия и Турция могут возобновить полеты уже в середине июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Россия рассматривает предложение Турции восстановить авиасообщение с 15 июля. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Также Дитрих прокомментировал возможное скорое открытие границ со странами СНГ. «Это близкая международка. Мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше. Сформулировали предложения и направили в оперативный штаб», — цитирует ТАСС Дитриха.

В настоящее время 122 страны мира закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В ассоциации туризма считают, что сегодняшняя ситуация позволит открыть границы уже в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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