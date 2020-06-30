Российские власти думают над предложением Турции открыть границы

Россия и Турция могут возобновить полеты уже в середине июля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия рассматривает предложение Турции восстановить авиасообщение с 15 июля. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Также Дитрих прокомментировал возможное скорое открытие границ со странами СНГ. «Это близкая международка. Мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше. Сформулировали предложения и направили в оперативный штаб», — цитирует ТАСС Дитриха.
В настоящее время 122 страны мира закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В ассоциации туризма считают, что сегодняшняя ситуация позволит открыть границы уже в августе.
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