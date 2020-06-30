Кадыров призвал пожизненно избрать Путина президентом

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На прошлой неделе Кадыров объяснял, что Владимиру Путину пока нельзя уходить со своего поста , чтобы «сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз». Глава Чечни обратил внимание, что у президента пока нет преемника. Во вторник, 30 июня, сам Путин обратился к россиянам и призвал идти на голосование ради детей и внуков, пишет агентство Nation News .

«Мы должны избирать Владимира Путина президентом пожизненно. Никто не может заменить его. Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — уверен Кадыров. По его словам, благодаря Путину современная Чечня — лучшее, что было с республикой за всю ее историю. В заключении своей речи политик призвал весь чеченский народ голосовать за поправки в Конституцию.

Владимира Путина следует пожизненно избрать президентом России. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Чечни уверен, что Путина никто не может заменить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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