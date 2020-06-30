Кадыров призвал пожизненно избрать Путина президентом

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XIX съезд всероссийской политической партии
Глава Чечни уверен, что Путина никто не может заменить Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Владимира Путина следует пожизненно избрать президентом России. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы должны избирать Владимира Путина президентом пожизненно. Никто не может заменить его. Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — уверен Кадыров. По его словам, благодаря Путину современная Чечня — лучшее, что было с республикой за всю ее историю. В заключении своей речи политик призвал весь чеченский народ голосовать за поправки в Конституцию.

На прошлой неделе Кадыров объяснял, что Владимиру Путину пока нельзя уходить со своего поста, чтобы «сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз». Глава Чечни обратил внимание, что у президента пока нет преемника. Во вторник, 30 июня, сам Путин обратился к россиянам и призвал идти на голосование ради детей и внуков, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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