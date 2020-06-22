Кадыров объяснил, почему Путин не может уйти

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Глава Чечни не видит преемников президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Владимиру Путину пока нельзя уходить со своего поста, чтобы сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз. Кроме этого, у президента пока нет преемника. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок», — считает Кадыров.

Политик также признался, что не пока не видит человека, которого можно было бы назвать преемником Путина, и потому считает неуместным разговоры о преемнике президента. Кадыров призвал голосовать за поправки в Конституцию, если «мы хотим жить в сильном, процветающем государстве». Он признается, что поддерживает «все без исключения» поправки.

Свое мнение о президентских сроках Путина ранее высказывал сенатор Андрей Клишас. По его словам, данная поправка в Конституцию призвана отвлечь чиновников от темы передачи власти. Ранее президент России допустил, что может баллотироваться на новый срок. Также Путин рекомендовал органам власти работать, а не искать преемников, сообщает RT.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В 70 регионах России ЦИК организует видеонаблюдение, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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