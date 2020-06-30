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Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебный год начнется стандартно — с 1 сентября, напоминает сайт VSE42.ru. По словам Кравцова, к возвращению к привычному формату обучения готовятся все: и ведомство, и школы, и ученики. Напомним, что из-за пандемии коронавируса все учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Также из-за угрозы заражения COVID-19 перенесли сроки проведения ЕГЭ .

С нового учебного года сотрудникам школ, ученикам и их родителям каждое утро будут измерять температуру. На входе здания установят дозаторы с антисептиками. При этом никуда не пропадут существующие правила санитарной защиты: санитарные врачи рекомендуют дезинфицировать рабочие поверхности и мебель, пол, дверные ручки, помещения пищеблоков и санузлов.

«Общение учеников из разных классов во время перемен „должно быть исключено“. Рекомендуется также сократить по возможности число учеников в одном классе и смешение их в группах продленного дня», — цитирует рекомендации ведомства Газета.ru. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях также запретят. Занятия физкультурой перенесут на открытый воздух, если будет позволять погода.

С 1 сентября ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах. О новых санитарных правилах заявили в Роспотребнадзоре.

С 1 сентября в школах будут действовать новые санитарные правила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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