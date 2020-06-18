Результаты ЕГЭ выдадут выпускникам до 15 августа

Экзамены назначены на конец июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускники смогут получить результаты ЕГЭ до 15 августа, сообщает Рособрнадзор. Столько времени потребуется на проверку результатов экзамена.

«Те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты ЕГЭ до 15 августа», — приводит сообщение Рособрнадзора РИА «Новости». Также в ведомстве сообщили, что будущим абитуриентам и организаторам ЕГЭ не нужно будет предоставлять справку о прохождении теста на коронавирусную инфекцию перед экзаменом.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что основной период ЕГЭ в этом году начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля. Выпускники, которые не смогут сдать экзамены по уважительным причинам в июле, смогут сделать это в августе. Как уточнил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, на экзамене выпускникам будут выданы средства защиты и антисептики.

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