Банкир Тиньков показал фото после лечения от рака и коронавируса. «Я принял радикальное решение»

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
О своей болезни банкир объявил в начале марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен, владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал фото из клиники, где он проходил лечение от лейкемии и коронавируса. В своем Instagram он написал большой пост, в котором поблагодарил врачей и членов своей семьи.

«В клинике меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу „побочек“. Но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга», — заявил Тиньков в соцсети. По словам банкира, после операции ему предстоят долгие месяцы восстановления, которые могут растянуться до года.

К записи Тиньков приложил фото, где позирует вместе с женой и тремя детьми. Бизнесмен добавил, что именно благодаря своей семье смог справиться со всеми испытаниями, в том числе и с коронавирусом, которым заразился во время лечения от рака.

Вместе с тем Тиньков попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел. Он признался, что наговорил много глупостей в свой жизни, но добавил, что никогда не делал гадости. Бизнесмен также извинился за многочисленные интервью, заявив, что ему было стыдно за некоторые слова. Тем не менее, заявил Тиньков, он гордится тем, что всегда пропагандировал предпринимательство в России и поменял отношение людей к начинающим и опытным бизнесменам.

Острую форму лейкемии у бизнесмена обнаружили в конце зимы. Тогда Тиньков прошел несколько курсов химиотерапии и заявил, что будет бороться за свою жизнь, напоминает телеканал 360. До этого американские власти обвинили его в сокрытии активов на 1 млрд долларов, угрожая тюремным заключением до шести лет.

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К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! ????Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…Рина???? просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!!. ??И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. Ну и конечно мои друзья из Тинькофф, Оливер и все мои партнеры меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда. ТИНЬКОФФ-НЕ ПРОДАЕТСЯ! я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё????????????

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

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