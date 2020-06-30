О своей болезни банкир объявил в начале марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен, владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал фото из клиники, где он проходил лечение от лейкемии и коронавируса. В своем Instagram он написал большой пост, в котором поблагодарил врачей и членов своей семьи.

«В клинике меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу „побочек“. Но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга», — заявил Тиньков в соцсети. По словам банкира, после операции ему предстоят долгие месяцы восстановления, которые могут растянуться до года.

К записи Тиньков приложил фото, где позирует вместе с женой и тремя детьми. Бизнесмен добавил, что именно благодаря своей семье смог справиться со всеми испытаниями, в том числе и с коронавирусом, которым заразился во время лечения от рака.

Вместе с тем Тиньков попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел. Он признался, что наговорил много глупостей в свой жизни, но добавил, что никогда не делал гадости. Бизнесмен также извинился за многочисленные интервью, заявив, что ему было стыдно за некоторые слова. Тем не менее, заявил Тиньков, он гордится тем, что всегда пропагандировал предпринимательство в России и поменял отношение людей к начинающим и опытным бизнесменам.

Острую форму лейкемии у бизнесмена обнаружили в конце зимы. Тогда Тиньков прошел несколько курсов химиотерапии и заявил, что будет бороться за свою жизнь, напоминает телеканал 360. До этого американские власти обвинили его в сокрытии активов на 1 млрд долларов, угрожая тюремным заключением до шести лет.

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