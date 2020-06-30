ЕС опубликовал список для открытия границ с 1 июля. Россия и США туда не вошли

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Решение ЕС выносил на основе эпидемиологической обстановки в странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Совет Евросоюза принял список стран для открытия границ с 1 июля. В перечне нет России, США, Китая и Бразилии.

Запрет на въезд связан с эпидемиологической ситуацией в странах. Европейские власти сочли более безопасными с точки зрения распространения коронавируса такие страны, как Канада, Япония и Австралия, передает ВВС. Всего на территорию Евросоюза с 1 июля разрешено въезжать из 14 стран. Список будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране налаживается, пишет агентство Nation News.

Ранее URA.RU сообщало о том, что россиян выпустят за границу не раньше осени. Авиарейсы, которые обещали в июле, были отменены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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