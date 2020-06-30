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Ранее URA.RU сообщало о том, что россиян выпустят за границу не раньше осени. Авиарейсы, которые обещали в июле, были отменены.

Запрет на въезд связан с эпидемиологической ситуацией в странах. Европейские власти сочли более безопасными с точки зрения распространения коронавируса такие страны, как Канада, Япония и Австралия, передает ВВС. Всего на территорию Евросоюза с 1 июля разрешено въезжать из 14 стран. Список будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране налаживается, пишет агентство Nation News.

Совет Евросоюза принял список стран для открытия границ с 1 июля. В перечне нет России, США, Китая и Бразилии.

Решение ЕС выносил на основе эпидемиологической обстановки в странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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