Голосование по Конституции в ЯНАО показало новый тренд

Треть электората в ЯНАО уже проголосовала вне избирательных участков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Почти треть жителей ЯНАО проголосовала по поправкам в Конституцию РФ вне избирательных участков. Об этом сообщили URA.RU в окружной избирательной комиссии.

Только за два дня количество желающих проголосовать на дому за два дня увеличилось на 5,5 тысяч участников голосования. «Сегодня эта цифра достигла 108422 человек. Подать заявку на голосование на дому можно до 17.00 1 июля», — прокомментировал председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге 30 июня.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин объяснил новый тренд высоким интересом ямальцев к самой процедуре голосования из дома. «Потому что это просто удобно. Все объяснимо. При этом летом как никогда много ямальцев остались дома. И не секрет, что наши жители не игнорируют большие федеральные события — общероссийское голосование, тем более», — прокомментировал обстановку глава ОП ЯНАО.

По данным ОИК, накануне основного дня голосования явка составила 65,46%. Лидерами по количеству проголосовавших стали Красноселькупский, Ямальский и Тазовский район — больше 80% от общего числа избирателей. В аутсайдерах — охваченный коронавирусом Новый Уренгой — там в проголосовали немногим более 58%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит со всеми мерами предосторожности. Голосующим выдается комплект средств индивидуальной защиты, на участках соблюдается социальная дистанция.