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Россияне с 25 июня участвуют в опросе по изменению основного закона страны. 1 июля голосование завершится, день объявлен нерабочим. Если большинство граждан одобрят поправки, изменения будут внесены.

Онлайн-голосование стартовало 25 июня в 10:00 (мск). Получить электронные бюллетени можно было до 19:59 вторника. Для голосования пользователям нужно было авторизоваться на платформе с помощью аккаунта на mos.ru или gosuslugi.ru и открыть бюллетень.

Голосование завершилось в 20:00 по московскому времени. «Итоговая явка составила 93,01%», — пишет ТАСС. Всего для участия в онлайн-голосовании было выдано 1,107 млн бюллетеней.

Дистанционное электронное голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ, участие в котором приняли жители Москвы и Нижегородской области, завершилось. Явка составила 93% от числа зарегистрировавшихся на онлайн-плебисцит.

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