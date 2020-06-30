30 июня 2020

Онлайн-голосование по изменению Конституции РФ завершилось. Стала известна явка

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование за конституцию, онлайн-голосование
Явка на онлайн-голосовании составила 93% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Дистанционное электронное голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ, участие в котором приняли жители Москвы и Нижегородской области, завершилось. Явка составила 93% от числа зарегистрировавшихся на онлайн-плебисцит.

Голосование завершилось в 20:00 по московскому времени. «Итоговая явка составила 93,01%», — пишет ТАСС. Всего для участия в онлайн-голосовании было выдано 1,107 млн бюллетеней.

Онлайн-голосование стартовало 25 июня в 10:00 (мск). Получить электронные бюллетени можно было до 19:59 вторника. Для голосования пользователям нужно было авторизоваться на платформе с помощью аккаунта на mos.ru или gosuslugi.ru и открыть бюллетень.

Россияне с 25 июня участвуют в опросе по изменению основного закона страны. 1 июля голосование завершится, день объявлен нерабочим. Если большинство граждан одобрят поправки, изменения будут внесены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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