30 июня 2020

ВОЗ: Мир находится в опасной фазе пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, проезд, оплата, эпидемия, общественный транспорт, оплата проезда, турникеты, медицинская маска, защитная маска, метрополитен, метро, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус
Коронавирус остается угрозой для большинства населения планеты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мир находится в опасной фазе распространения коронавируса, а большинство людей остаются восприимчивы к COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отметив, что снижения заболеваемости удалось достичь благодаря введению ограничений и физическому дистанцированию.

«Уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — цитирует Вуйнович РИА «Новости». Представитель ВОЗ отметила, что Россия и Европейские страны сейчас находятся в процессе смягчения ограничений, так как люди «устали находится дома», а страны стремятся к «открытию экономик», однако опасность еще велика.«Но вирус все еще быстро распространяется», — отмечает специалист.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что снятие карантинных ограничений вызывает рост заболеваемости коронавирусом. По его мнению, у вируса до сих пор остается большое пространство для продвижения, поэтому пандемия пока даже не приблизилась к завершению. По данным организации, коронавирусом заразились в мире более 10 млн человек, около 500 тысяч скончались.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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