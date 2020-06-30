ВОЗ: Мир находится в опасной фазе пандемии коронавируса

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что снятие карантинных ограничений вызывает рост заболеваемости коронавирусом. По его мнению, у вируса до сих пор остается большое пространство для продвижения, поэтому пандемия пока даже не приблизилась к завершению. По данным организации, коронавирусом заразились в мире более 10 млн человек, около 500 тысяч скончались.

«Уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — цитирует Вуйнович РИА «Новости». Представитель ВОЗ отметила, что Россия и Европейские страны сейчас находятся в процессе смягчения ограничений, так как люди «устали находится дома», а страны стремятся к «открытию экономик», однако опасность еще велика.«Но вирус все еще быстро распространяется», — отмечает специалист.

Мир находится в опасной фазе распространения коронавируса, а большинство людей остаются восприимчивы к COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отметив, что снижения заболеваемости удалось достичь благодаря введению ограничений и физическому дистанцированию.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно