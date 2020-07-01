Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда

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Ранее китайские ученые пришли к выводу, что 10% переболевших коронавирусом пациентов теряют иммунитет спустя 2-3 месяца. Это ставит под вопрос развитие коллективного иммунитета к заболеванию и эффективность вакцины.

Он подчеркнул, что официально таких данных нет, но такой вариант не исключен. Академик отметил, что в России уже появилась иммунная прослойка. Тесты показали, что в Москве 20% жителей имеют антитела COVID, причем большая часть перенесла заболевание бессимптомно. Также, по информации Колесникова, есть вторая иммунная прослойка — та, которая имеет Т-клеточный иммунитет против всех вирусных инфекций, в том числе против коронавируса. Таких людей тоже, по отдельным подсчетам, около 20%.

«Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций», — цитирует Колесникова «Парламентская газета».

Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием. Такого сценария опасается академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников.

Коронавирус может навсегда остаться в организме пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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