30 июня 2020

Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Коронавирус может навсегда остаться в организме пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием. Такого сценария опасается академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников.

«Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций», — цитирует Колесникова «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что официально таких данных нет, но такой вариант не исключен. Академик отметил, что в России уже появилась иммунная прослойка. Тесты показали, что в Москве 20% жителей имеют антитела COVID, причем большая часть перенесла заболевание бессимптомно. Также, по информации Колесникова, есть вторая иммунная прослойка — та, которая имеет Т-клеточный иммунитет против всех вирусных инфекций, в том числе против коронавируса. Таких людей тоже, по отдельным подсчетам, около 20%.

Ранее китайские ученые пришли к выводу, что 10% переболевших коронавирусом пациентов теряют иммунитет спустя 2-3 месяца. Это ставит под вопрос развитие коллективного иммунитета к заболеванию и эффективность вакцины.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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