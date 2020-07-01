В ВОЗ оценили борьбу России с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила, как Россия борется с коронавирусом в ходе голосования по поправкам в Конституцию. В эфире канала «Россия-24» она рассказала, что считает хорошим путь, по которому пошла страна.
«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — говорит Вуйнович об организации голосования. Представитель ВОЗ отметила, что если рассматривать количество новых заражений, то Россия идет «хорошим путем».
Вуйнович призвала продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить положительную динамику, пишет агентство Nation news. Она порекомендовала воспользоваться возможностью онлайн-голосования тем, у кого есть симптомы COVID-19.
1 июля стало известно, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. Академик РАН предположил, что такой сценарий возможен.
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