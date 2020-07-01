В ВОЗ оценили борьбу России с коронавирусом

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1 июля стало известно, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. Академик РАН предположил, что такой сценарий возможен.

Вуйнович призвала продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить положительную динамику, пишет агентство Nation news . Она порекомендовала воспользоваться возможностью онлайн-голосования тем, у кого есть симптомы COVID-19.

«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — говорит Вуйнович об организации голосования. Представитель ВОЗ отметила, что если рассматривать количество новых заражений, то Россия идет «хорошим путем».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила, как Россия борется с коронавирусом в ходе голосования по поправкам в Конституцию. В эфире канала «Россия-24» она рассказала, что считает хорошим путь, по которому пошла страна.

В ВОЗ положительно оценили борьбу России с COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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