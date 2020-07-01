30 июня 2020

Челябинская область поставила рекорд по выздоровлениям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, скорая помошь, окно, пациент, covid, ковид, обсерватор, инфекционная больница
Число заражений снижается уже больше недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 1 июля зафиксировано 7724 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 145 заболевших, а до этого — 149 и 152. При этом соотношение выздоровевших и заболевших за сутки сегодня выглядит рекордным — 164 против 139.

«С начала пандемии в области подтвердились 7724 случаев заражения, сейчас болеет 3153 человека, — пояснили в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 83, 87 и 98 лет, для всех коронавирус был сопутствующим заболеванием». Выздоровели за сутки 164 южноуральца, а с начала пандемии — 4379 пациентов.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. На этот срок остаются под запретом массовые мероприятия и обязательны маски в общественных местах и транспорте. При этом глава региона Алексей Текслер 29 июня ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд заведений общепита. Со 2 июля в области в обычном режиме заработают детсады, а с 6 июля начнут поэтапно открываться детские оздоровительные лагеря.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...