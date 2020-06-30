В Челябинской области возобновляют работу детские сады

Детские сады начнут работать в полном объеме со 2 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области со 2 июля детские сады возобновляют работу в полном объеме. Об этом 30 июня в своем Instagram сообщил губернатор Алексей Текслер. Ранее в личном аккаунте глава региона написал о начале летней оздоровительном кампании.

«Еще одна новость, которая порадует родителей, — написал Текслер. — С четверга в полном объеме начинают работать детские сады». С начала эпидемии коронавируса в дошкольных учреждениях региона работали только дежурные группы.

Детские пришкольные и загородные лагеря в области начнут открываться с 6 июля. Открытие лагерей и возобновление работы детсадов связано с тем, что в области начинают отменять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. В регионе уже больше недели число новых заражений продолжает снижаться, а в последний день июня выздоровевших стало существенно больше заразившихся. 29 июня было разрешено работать летним кафе, верандам и фитнес-центрам.