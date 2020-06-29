Уже неделю в Челябинской области инфекция идет на спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июня, — 201-й день с момента выявления коронавируса и 111-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 7440 случаев заражения, выздоровели 4058 человек и скончались 144 пациента.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 641156 (+6719) случаев заражения. Вылечились 403430 (+4343) пациентов — почти 63% от заболевших. Умерли 9166 (+93) человек — 1,4% от заразившихся.

В Челябинской области на утро 29 июня зафиксировано очередное снижение числа заражений коронавирусом — 149 новых случаев против 152 накануне. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в области подтвердились 7 тыс. 440 случаев заражения, сейчас болеют 3 тыс. 196 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 52, 61 и 73 лет. Для двух из них COVID был сопутствующим заболеванием». Выздоровели за сутки 36 южноуральцев, а с начала пандемии — 4 тыс. 58 пациентов. Если болезнь будет ослабевать, Южный Урал может досрочно перейти ко второму этапу ослабления карантина.

Запретов стало меньше

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился об отмене нескольких важных запретов, связанных с карантином по коронавирусу: открываются летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы, а также открытые экспозиции зоопарков. В частности, челябинский зоопарк заработает уже с 30 июня. «В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений. Естественно, нужно соблюдать все санитарные требования»», — подчеркнул глава региона.

В челябинском роддоме нашли COVID у врача

Из областного перинатального центра на улице Воровского в Челябинске экстренно выписали беременных, лежавших на сохранении и контактных с врачом, заболевшим коронавирусом. Пациентки чувствуют себя хорошо, завтра в роддоме завершатся карантинные мероприятия.

Всех пациентов больниц проверят на коронавирус

В Челябинске проверять на коронавирус будут всех пациентов, поступающих в стационар. На закупку экспресс-тестов выделили семь миллионов рублей. «Будем тестировать всех пациентов, — как при плановой, так и при экстренной госпитализации, — сообщила утром 29 июня начальник горздрава Наталья Горлова. — Это поможет остановить количество заносов и не допустить вспышечные заболевания в учреждениях, которые не работают с COVID-19, а оказывают иную помощь». С начала пандемии коронавирусом заболели 2 тыс. 753 челябинца, выздоровели 1 тыс. 334 человека.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Помимо масок и перчаток, кинотеатры обяжут продавать билеты так, чтобы дистанция между зрителями составляла не менее метра. Семьи, впрочем, могут сидеть вместе.

Требования к маршруткам и их пассажиров ужесточат

Глава Челябинска Наталья Котова поручила проверить качество дезинфекции маршруток. Также увеличат количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров. О необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и при передвижении на общественном транспорте будут информировать по громкой связи.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.