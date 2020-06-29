Челябинская область стала ближе к отмене карантина

Карантин в Челябинской области действует до 12 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 29 июня зафиксировано очередное снижение числа заражений коронавирусом — 149 новых случаев против 152 накануне. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Если тенденция продолжится, то Южный Урал может досрочно перейти ко второму этапу ослабления карантина.

«С начала пандемии в области подтвердились 7 440 случаев заражения, сейчас болеют 3 196 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 52, 61 и 73 лет. Для двух из них COVID был сопутствующим заболеванием». Выздоровели за сутки 36 южноуральцев, а с начала пандемии — 4 058 пациентов.

Чтобы регион мог перейти к снятию карантина, необходимо соблюсти три параметра: четыре дня подряд коэффициент распространения COVID-19 (Rt) должен быть меньше 0,8; свободных коек для ковидных больных — больше половины от общего числа; число тестов на коронавирус — больше 70 на 100 тысяч населения. Последние два показатели достигнуты уже давно.

Проблемой остается слишком высокий Rt. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: сумма новых заражений за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. На 29 июня Rt = 0,87 (620/709). Тем не менее, количество новых заражений снижается в регионе четвертые сутки подряд, что вселяет определенную надежду.

В прошедшую пятницу глава Челябинской области Алексей Текслер продлил действующий в регионе режим самоизоляции до 12 июля. На этот срок остаются под запретом массовые мероприятия и обязательны маски в общественных местах и транспорте.