Детские лагеря в Челябинской области откроют до конца карантина

Летняя оздоровительная кампания на Южном Урале хоть и с опозданием, но начнется Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Летняя оздоровительная кампания в Челябинской области стартует с 6 июля. В этот день —— за неделю до окончания режима самоизоляции — на Южном Урале начнут поэтапно открываться детские лагеря, сообщил губернатор Алексей Текслер в Instagram.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля, — сообщил глава региона. — Безопасность должна быть максимальной. Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид».

Неделю назад представитель Роспотребнадзора предупредила, что открытие лагерей маловероятно до начала третьего этапа снятия карантина. Пока регион находится на первом этапе ослабления ограничений по коронавирусу.

Вместе с тем, уже больше недели число новых заражений продолжает снижаться, а в последний день июня выздоровевших стало существенно больше заразившихся. Это позволило возобновить работу работа летних кафе и веранд ресторанов, фитнес-центров, а также открытой экспозиции зоопарка в Челябинске.