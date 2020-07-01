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Ранее главам муниципалитетов предрекали неприятности из-за провала явки. Предполагалось, что в Свердловской области проголосовать за пакет изменений должны минимум 62% избирателей, а 73% — одобрить их.

В Екатеринбурге на 15:00 явка составила всего 38,28%. Инсайдеры сообщали о совещании , которое экстренно провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, требуя от глав муниципалитетов обеспечить более активное голосование.

По данным на 15:00, явка в Свердловской области составила 46,2%. Самая низкая активность в Реже — там на участки пришли 39,97% избирателей. В Арамили, которая демонстрировала самую низкую явку на 12:00, ситуация немного выправилась — к 15:00 число проголосовавших выросло до 40,37%. По-прежнему невысокая явка в Среднеуральске (41,68%), в Березовском (41,19%). В Первоуральске на участки пришли 41,75%. На трех избирательных округах Нижнего Тагила явка колеблется от 39,09% до 43,14%. Самая высокая явка на этот час зафиксирована в поселке Пелым (77,31%) и в Волчанске (74,72%).

В Свердловской области насколько муниципалитетов отстают по явке на голосование за поправки к Конституции. Шансов исправить ситуацию у руководства осталось немного.

Не все избиратели спешат на участки Фото: Анна Майорова © URA.RU

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