Урны для голосования по-прежнему полупусты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 1 июля на голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Екатеринбурге пришли 15 тысяч человек. Об этом заявил мэр Александр Высокинский. Это рушит планы властей на массовое голосование в финальный день. По данным источников URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев проводит экстренное совещание.

«Все избирательные участки города начали работу в штатном режиме. Я проехал по городу, чтобы проверить комплектность средств индивидуальной защиты. На участках все безопасно. Средства в полном объеме есть. Ситуацию будем отслеживать, если нужно, будем ресурсы добавлять», — рассказал Васокинский.

По данным областной избирательной комиссии, в Екатеринбурге проживает 1 091 256 избирателей. Таким образом, 15 тысяч человек — это меньше 1,5%. Как сообщало URA.RU, по состоянию на вечер 30 июня на избирательные участки пришло 27,4% избирателей. Для сравнения: в соседнем Челябинске проголосовали 47,47% горожан.

Нетрудно вычислить, что Екатеринбург катастрофически проваливает явку и надежды городских властей на массовое голосование в финальный день рушатся. Не спасает ни надомное голосование, ни опрос о перспективе присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести», который муниципалитет приурочил к дню плебисцита. Явка по области составляет примерно 39%.