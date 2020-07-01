Первые результаты голосования в Челябинской области

Озвучены первые результаты голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По первым подсчетам итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области за изменения проголосовали более 72% жителей. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«После обработки первых, 50 тысяч бюллетеней за поправки 72,18%, против — 27%», — сообщили в комиссии. По словам источника в штабе, явка приблизилась к 70%, но итоговая будет на уровне 65%. Тенденция по итогам голосования, при которой за поправки проголосует более 70% должна сохраниться.

Более 2,3 тысячи участков для голосования, работающих сейчас на Южном Урале, закрылись ровно в 20:00. Помимо поправок в Конституцию жители Челябинска и Магнитогорска ставили также подписи в поддержку присвоения их муниципалитетам звания «Город трудовой доблести».