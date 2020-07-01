Первые результаты голосования в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование
Озвучены первые результаты голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

По первым подсчетам итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области за изменения проголосовали более 72% жителей. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«После обработки первых, 50 тысяч бюллетеней за поправки 72,18%, против — 27%», — сообщили в комиссии. По словам источника в штабе, явка приблизилась к 70%, но итоговая будет на уровне 65%. Тенденция по итогам голосования, при которой за поправки проголосует более 70% должна сохраниться.

Более 2,3 тысячи участков для голосования, работающих сейчас на Южном Урале, закрылись ровно в 20:00. Помимо поправок в Конституцию жители Челябинска и Магнитогорска ставили также подписи в поддержку присвоения их муниципалитетам звания «Город трудовой доблести».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...