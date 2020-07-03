Арестованному за взятки чиновнику ЯНАО подобрали сменщиков

Госстройнадзор Ямала остался без руководителя из-за коррупционного скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

На пост главы госстройнадзора ЯНАО претендуют 11 человек. Должность осталась вакантной после увольнения Павла Кузнецова, ставшего фигурантом уголовного дела о взятках. Из более 100 претендентов на прежнее место чиновника в конкурсе остались только лучшие, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Кандидаты проходили профессиональное тестирование на знание законодательства в сфере государственного строительного надзора, решали кейсы, отражающие реальные проблемные ситуации, участвовали в индивидуальных интервью», — пояснили в админстрации ЯНАО. Наивысший балл набрали 11 претендентов, теперь их будут оценивать очно. Однако процедура затягивается из-за пандемии коронавируса, очный этап перенесли на конец июля.

До финального отбора добрались в основном представители уральских регионов. Госстройнадзор ЯНАО могут возглавить управленцы из Салехарда, Челябинска, Сургута, Тюмени, Екатеринбурга. Также есть кандидаты из Москвы, Ленинградской и Орловской областей. Средний возраст претендентов — 41 год.

О проведении открытого конкурса объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в мае. О своем желании возглавить окружной госстройнадзор заявили 105 человек из 22 регионов России. Больше половины из них (54%) оказались ямальцами, еще 18% заявок было подано из Москвы и Московской области.

Должность руководителя госстройнадзора ЯНАО остается вакантной после того, как глава ведомства Павел Кузнецов стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Чиновник был арестован в конце февраля этого года. По версии следствия, он выступил посредником, передав взятку от бизнесмена чиновникам Росреестра Андрею Кудрявцеву и Максиму Сартасову. В конце апреля суд продлил экс-главе госстройнадзора арест на два месяца, как и его подельникам.