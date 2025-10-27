В ХМАО открыли обновленную дорогу на Ямал

В Югре открыли обновленный участок дороги до границы с ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белоярском районе Югры завершен капитальный ремонт участка автодороги Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым, ведущей к границе округа с ЯНАО. Трассу обновляли три года, сообщило Управление автомобильных дорог ХМАО.

«В Белоярском районе завершен капитальный ремонт на участке км 634 — км 652 автомобильной дороги Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым (до границы ХМАО). В 2022 году в рамках первого этапа обновили участок протяженностью три километра, в 2023 году в нормативное состояние привели следующие восемь км дороги, и столько же — в 2024 году», — рассказали специалисты дорожной службы.

Дорогу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Отремонтировали участок с 634 по 652 километр протяженностью почти 18 километров. Дорожники уложили особо прочный асфальт, устойчивый к высоким нагрузкам. Швы заполнили специальной мастикой, предотвращающей разрушение дороги от влаги. Всего на объекте работали 175 человек и 79 единиц техники.

Ремонт дороги имеет стратегическое значение — она соединяет Югорск, Советский и Верхнеказымский и ведет в сторону Ямала. Проект повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность северных территорий.