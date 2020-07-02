Челябинский губернатор провел перестановки в правительстве

Алексей Текслер подписал очередное кадровое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Светлана Панкратова. Соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Панкратову Светлану Александровну заместителем министра — начальником управления. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Панкратова назначена на должность с испытательным сроком в один месяц. До этого назначения она руководила начальником отдела финансового анализа.

Ставка замминистра стала вакантной после того, как пошел на повышение министр Александр Козлов. Он стал заместителем министра строительства РФ и переехал в Москву. Министром связи в регионе стал его первый заместитель Игорь Фетисов, а должность Фетисова занял Василий Кокорюкин, до этого работавший в статусе замминистра.