01 июля 2020

Челябинский губернатор провел перестановки в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал очередное кадровое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Светлана Панкратова. Соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Панкратову Светлану Александровну заместителем министра — начальником управления. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Панкратова назначена на должность с испытательным сроком в один месяц. До этого назначения она руководила начальником отдела финансового анализа.

Ставка замминистра стала вакантной после того, как пошел на повышение министр Александр Козлов. Он стал заместителем министра строительства РФ и переехал в Москву. Министром связи в регионе стал его первый заместитель Игорь Фетисов, а должность Фетисова занял Василий Кокорюкин, до этого работавший в статусе замминистра.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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