Мобильное приложение банка сломалось, а сотрудники не отвечали на телефон горячей линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клиенты ВТБ пожаловались на ошибочное списание средств со счетов. При этом зайти в приложение кредитной организации и дозвониться до горячей линии пользователи карт не смогли. Об этом URA.RU рассказала клиентка банка Наталья.

«Около 12 часов ночи пришли два СМС-сообщения о списании 500 рублей за услуги такси. Хотя поездки на эти суммы ни сегодня, ни в последнее время, я не совершала. При этом баланс карты был меньше на несколько десятков тысяч! Приложение банка не работало, телефоны горячей линии — тоже», — заявила девушка.

Аналогичные сообщения появились и в социальных сетях банка. Клиенты жалуются, что с карт исчезли достаточно крупные суммы. Многие даже после этого решили сменить банк. «У меня нет приличных слов. Приходит СМС о списании 69 рублей, и остаток на счету на 30 тысяч меньше, чем должно быть. Пока трясущимися руками вбила пароли в ВТБ-онлайн, чуть не поседела. Я завтра же снимаю все деньги закрываю вашу карту!», — написала клиентка банка в аккаунте организации Instagram.

По информации сервиса Downdetector, 81% пользователей не смогли зайти в приложение ВТБ-онлайн, еще 16% сообщили о сбое всех сервисов банка, 2% не смогли получить выписку по счету. В ВТБ сообщили, что у банка произошли технические проблемы из-за некорректной выгрузки архивных СМС-сообщений о ранее проведенных трансакциях. «Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными трансакциями по счетам. Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка», — цитирует пресс-службу банка «Коммерсант». В ВТБ принесли извинения клиентам и подчеркнули, что специалисты делают все возможное, чтобы оперативно урегулировать ситуацию.

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