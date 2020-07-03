Россиян предупредили о погодных аномалиях в ближайшие 10 дней

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Ранее Вильфанд сообщал, что по всей территории России летом ожидается переменчивая погода . Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Ученые также рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться. Однако неспокойная летняя погода не навредит урожайности. Напротив, ученые ожидают высоких показателей по сбору культур в этом году.

Он отметил, что в отдельных районах Эвенкии, Обской губы, а также Юга Центрального федерального округа и Южного федерального округа температура будет выше нормы на шесть градусов. Ученый подчеркнул, что составленный прогноз точен и информативен.

«Огромные территории, начиная с Новой Земли — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

В ближайшие десять дней россиян ждет аномальная жара. Температура воздуха будет превышать норму на 4-6 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха будет на 6 градусов выше нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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