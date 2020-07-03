02 июля 2020

Россиян предупредили о погодных аномалиях в ближайшие 10 дней

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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, отдых, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, озеро смолино
Температура воздуха будет на 6 градусов выше нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие десять дней россиян ждет аномальная жара. Температура воздуха будет превышать норму на 4-6 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Огромные территории, начиная с Новой Земли — Ямало-Ненецкий округ, Эвенкия, центр и юг Красноярского края, Иркутская область — там в среднем за декаду будет на четыре градуса выше нормы», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Он отметил, что в отдельных районах Эвенкии, Обской губы, а также Юга Центрального федерального округа и Южного федерального округа температура будет выше нормы на шесть градусов. Ученый подчеркнул, что составленный прогноз точен и информативен.

Ранее Вильфанд сообщал, что по всей территории России летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Ученые также рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться. Однако неспокойная летняя погода не навредит урожайности. Напротив, ученые ожидают высоких показателей по сбору культур в этом году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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