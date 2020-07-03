02 июля 2020

Более 90% таксистов стали меньше зарабатывать из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, такси, скорая помощь, пушкинская площадь, тверская улица
В исследовании принимали участие 735 водителей по всей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Более 90% российских таксистов лишились половины заработка во время пандемии коронавируса. Такие выводы сделали аналитики Qiwi в исследованиях рынка во время самоизоляции.

«В России 93% таксистов столкнулись со снижением доходов в период самоизоляции», — пишут «Известия». Для 41% респондентов оно составило от 50 до 80%, а для 17% — свыше 80%. Около 70% водителей продолжили работать в этот период, тогда как 21% были вынуждены сменить работу.

Исследование проводилось с конца марта по начало июня. Участие в нем приняли 735 водителей по всей стране. Средний возраст опрошенных — 39 лет, стаж работы — более пяти лет.

Ранее советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предупредил о серьезном падении доходов россиян. Аналитик объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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