Более 90% таксистов стали меньше зарабатывать из-за коронавируса

Более 90% российских таксистов лишились половины заработка во время пандемии коронавируса. Такие выводы сделали аналитики Qiwi в исследованиях рынка во время самоизоляции.
«В России 93% таксистов столкнулись со снижением доходов в период самоизоляции», — пишут «Известия». Для 41% респондентов оно составило от 50 до 80%, а для 17% — свыше 80%. Около 70% водителей продолжили работать в этот период, тогда как 21% были вынуждены сменить работу.
Исследование проводилось с конца марта по начало июня. Участие в нем приняли 735 водителей по всей стране. Средний возраст опрошенных — 39 лет, стаж работы — более пяти лет.
Ранее советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предупредил о серьезном падении доходов россиян. Аналитик объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.
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