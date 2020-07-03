Более 90% таксистов стали меньше зарабатывать из-за коронавируса

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Ранее советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предупредил о серьезном падении доходов россиян . Аналитик объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.

Исследование проводилось с конца марта по начало июня. Участие в нем приняли 735 водителей по всей стране. Средний возраст опрошенных — 39 лет, стаж работы — более пяти лет.

«В России 93% таксистов столкнулись со снижением доходов в период самоизоляции», — пишут « Известия ». Для 41% респондентов оно составило от 50 до 80%, а для 17% — свыше 80%. Около 70% водителей продолжили работать в этот период, тогда как 21% были вынуждены сменить работу.

Более 90% российских таксистов лишились половины заработка во время пандемии коронавируса. Такие выводы сделали аналитики Qiwi в исследованиях рынка во время самоизоляции.

В исследовании принимали участие 735 водителей по всей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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