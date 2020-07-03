Средняя цена российской нефти Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель, что едва не дотянуло до цены отсечения, при которой в бюджет поступают дополнительные доходы. Поэтому в июле Минфин продолжит
Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,43% и составила 43,05 доллара. Стоимость нефти сорта WTI поднялась на 2,03% — до 40,63 доллара за баррель. При среднегодовой цене на нефть в 39 долларов за баррель Минфин потратит из Фонда национального благосостояния до 300 млрд рублей и привлечет 5 трлн рублей заимствований. В ФАС ожидают, что цены на него
Доллар немного опустился и колеблется ниже 70,5 рубля на Московской бирже. В ближайшей перспективе в паре доллар/дубль ожидается диапазон цен 70,50−71,50 рубля.
Ситуация в России
В среднем российская семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь месячный доход в размере 85,7 тысячи рублей. Это выяснил холдинг «Romir» в ходе опроса. 21% респондентов назвал желаемый доход от 90 до 120 тысяч рублей.
Росстат
За период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был уволен каждый пятый россиянин. По данным Минтруда, с апреля по 20 июня в России работу потеряли более 3,5 млн человек. Экономисты считают, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей может только ухудшиться. Те, кто продолжают работать, часто лишаются части заработка. Например, более 90% таксистов в пандемию получают вдвое меньше доходов.
Вместе с тем из бюджета России выделено 4 триллиона рублей на борьбу с эпидемией коронавируса. В июле дополнительные выплаты получат пенсионеры, работающие индивидуальными предпринимателями, а у опекунов увеличатся пенсии.
На рынке микрозаймов
Что происходит в мире
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Саудовская Авария
16 европейских банков
Сенат США
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, ведь тогда придется выплачивать его жителям пенсии, а также искать резервы на восстановление территории. В последнем может помочь Россия, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Прогнозы и мнения экспертов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Министр энергетики Александр Новак считает, что после пандемии отказ от потребления нефти и газа ускорится. А третий по объемам продаж в России автопроизводитель Hyundai
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.