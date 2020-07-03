Финансисты ждут бюджетного кризиса во всех регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средняя цена российской нефти Urals в июне составила 41,93 доллара за баррель, что едва не дотянуло до цены отсечения, при которой в бюджет поступают дополнительные доходы. Поэтому в июле Минфин продолжит продавать валюту из резервов .

Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,43% и составила 43,05 доллара. Стоимость нефти сорта WTI поднялась на 2,03% — до 40,63 доллара за баррель. При среднегодовой цене на нефть в 39 долларов за баррель Минфин потратит из Фонда национального благосостояния до 300 млрд рублей и привлечет 5 трлн рублей заимствований. В ФАС ожидают, что цены на него скоро стабилизируются .

Доллар немного опустился и колеблется ниже 70,5 рубля на Московской бирже. В ближайшей перспективе в паре доллар/дубль ожидается диапазон цен 70,50−71,50 рубля.

Ситуация в России

В среднем российская семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь месячный доход в размере 85,7 тысячи рублей. Это выяснил холдинг «Romir» в ходе опроса. 21% респондентов назвал желаемый доход от 90 до 120 тысяч рублей.

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. В Центробанке прогнозируют, что по итогам 2020 года она сложится на уровне 3,8 — 4,8%. В Минфине ожидают, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП.

За период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был уволен каждый пятый россиянин. По данным Минтруда, с апреля по 20 июня в России работу потеряли более 3,5 млн человек. Экономисты считают, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей может только ухудшиться. Те, кто продолжают работать, часто лишаются части заработка. Например, более 90% таксистов в пандемию получают вдвое меньше доходов.

Вместе с тем из бюджета России выделено 4 триллиона рублей на борьбу с эпидемией коронавируса. В июле дополнительные выплаты получат пенсионеры, работающие индивидуальными предпринимателями, а у опекунов увеличатся пенсии. Запрет на въезд в Россию и выезд из нее, вызванный в связи с пандемией, будет действовать до 1 августа.

На рынке микрозаймов активизировались мошенники-брокеры . Они работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов, и за сутки привлекают более тысячи клиентов. Псевдоброкеры просят ввести номера карт и оформляют подписку с еженедельным списанием средств.

Что происходит в мире

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала расширить санкции против России . Политик считает необходимым ввести ограничения против оборонного и разведывательного сектора страны в связи со скандалом о «сговоре России с талибами». Также США ужесточают уже существующие санкции , которые касаются экспорта. Теперь поставки определенных товаров, включая полупроводники и компьютеры, даже для гражданских потребителей будут нуждаться в лицензии.

Саудовская Авария угрожает начать новую ценовую войну на рынке нефти. Она потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти. В противном случае государство будет продавать нефть со скидкой, что может сказаться на ее глобальной стоимости.

16 европейских банков создадут новую платежную систему . Она станет новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций.

Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая из-за закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ предусматривает ограничения для банков и компаний, которые ведут дела с китайскими чиновниками.

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, ведь тогда придется выплачивать его жителям пенсии, а также искать резервы на восстановление территории. В последнем может помочь Россия, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Прогнозы и мнения экспертов

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ожидает бюджетного кризиса в регионах . Уже 40% регионов столкнулись со значительным дефицитом средств на общую сумму 245 млрд рублей. Ситуацию спасает то, что дефицит пока концентрируется в богатых регионах, которые могут себе это позволить: Москва, Московская область, Татарстан, Башкортостан и Свердловская область.

Министр энергетики Александр Новак считает, что после пандемии отказ от потребления нефти и газа ускорится. А третий по объемам продаж в России автопроизводитель Hyundai прогнозирует сокращение российского автомобильного рынка в 2020 году на 20-25%.

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