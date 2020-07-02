На борьбу с коронавирусом из бюджета потратили триллионы рублей

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Бюджет РФ не досчитался 4 триллионов, потраченных на борьбу с вирусом Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На борьбу с эпидемией коронавируса в России в общей сложности из бюджета выделено порядка 4 триллионов рублей. Об этом в четверг сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Меры по борьбе с коронавирусом в РФ и смягчению экономических последствий от пандемии оцениваются в сумму порядка четырех триллионов», — приводит РИА «Новости» статистику Минфина.

Ранее в ведомстве заявили о вынужденной необходимости сократить на 140 миллиардов рублей сумму, которую собирались выделить на нацпроекты в последующие два года. Основные изменения коснутся нацпроектов «Демография» и «Водные пути России», а также поддержки малого бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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