На борьбу с коронавирусом из бюджета потратили триллионы рублей

Бюджет РФ не досчитался 4 триллионов, потраченных на борьбу с вирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На борьбу с эпидемией коронавируса в России в общей сложности из бюджета выделено порядка 4 триллионов рублей. Об этом в четверг сообщили в Министерстве финансов РФ.
«Меры по борьбе с коронавирусом в РФ и смягчению экономических последствий от пандемии оцениваются в сумму порядка четырех триллионов», — приводит РИА «Новости» статистику Минфина.
Ранее в ведомстве заявили о вынужденной необходимости сократить на 140 миллиардов рублей сумму, которую собирались выделить на нацпроекты в последующие два года. Основные изменения коснутся нацпроектов «Демография» и «Водные пути России», а также поддержки малого бизнеса.
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