В центре Екатеринбурга начали снос дома ради новой филармонии

Снос нежилого дома и прилегающих гаражей намечено завершить в сентябре 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Подрядная организация (ООО «Строймонтаж») начала работы по сносу дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, на месте которого будет построен новый зал филармонии. Об этом URA.Ru сообщили в пресс-службе АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (структура, ответственная за строительство филармонии).

«Работы на площадке уже стартовали. Подрядчик — ООО „Строймонтаж“, выбранный на основе открытых конкурсных процедур, приступил к установке временного ограждения, которое обеспечит безопасность пешеходов и автомобилей. Снос этого здания станет плановым этапом подготовительных работ для строительства Концертного зала филармонии. На месте дома будет находиться главный вход в новый зал», — сообщили в пресс-службе.

Снос нежилого дома и прилегающих гаражей намечено завершить в сентябре 2020 года. В структуре отметили, что скорейший снос здания позволит областному бюджету избежать лишних трат на охрану и содержание периметра.

Проект нового здания филармонии на 2800 мест был разработан известным бюро Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония выкупила квартиры в здании. Ранее начались работы по сносу пристроя-арки, соединявшей жилой дом со старым зданием Свердловской филармонии.