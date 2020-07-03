Путину пожаловались на пропаганду ЛГБТ через мороженое «Радуга». Производитель ответил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр города после отъезда иностранных болельщиков., мороженое, квас, уличная торговля
В мороженом с названием «Радуга» усмотрели пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Цвет мороженого «Радуга» не связан с пропагандой нетрадиционной ориентации. Об этом заявил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Ранее руководитель Союза женщин РФ Екатерина Лахова усмотрела в мороженом с названием «Радуга» пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Она пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ. Бениаминов категорически не согласен с мнением Лаховой.

«Радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — цитирует Бениаминова РИА «Новости». Он отметил, что компания «Чистая линия», которая производит мороженное под данным брендом, выступает за традиционные семейные отношения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Юмор Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...