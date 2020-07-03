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«Радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — цитирует Бениаминова РИА «Новости». Он отметил, что компания «Чистая линия», которая производит мороженное под данным брендом, выступает за традиционные семейные отношения.

Ранее руководитель Союза женщин РФ Екатерина Лахова усмотрела в мороженом с названием «Радуга» пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Она пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ. Бениаминов категорически не согласен с мнением Лаховой.

Цвет мороженого «Радуга» не связан с пропагандой нетрадиционной ориентации. Об этом заявил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

В мороженом с названием «Радуга» усмотрели пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Фото: Марина Молдавская © URA.RU

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