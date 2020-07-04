Генпрокуратура отменила уголовное дело о взятке. Его завел СКР на своего сотрудника

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, герб прокуратуры, генеральная прокуратура российской федерации
Замгенпрокурора отменил решение о возбуждении дела Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении в отношении следователя центрального аппарата Следственного комитета России. Ранее того заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и задержали.

«Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СКР. По данным ведомства, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, которое вел в отношении него. Следователя задержали совместно сотрудниками ФСБ, ему было предъявлено обвинение.

В СКР считают, что для возбуждения дела и предъявления обвинения имелось достаточно оснований. Там отметили, что и дальше намерены пресекать факты коррупции в своих рядах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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Анонимно
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