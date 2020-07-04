Психолог назвала места отдыха для тех, кто боится коронавируса

Лучший вариант — проводить время на природе, считает Наталья Варская Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям, которые боятся заражения коронавирусом, следует проводить больше времени на природе, вдали от толпы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась психолог и психиатр Наталья Варская.

«Самое замечательное — это поездки за город. Мест много. Парки, лесопарки, леса. Тем, у кого есть свои дачи, вообще больше всех повезло — можно укрываться от других людей там. Не у всех, однако, есть возможность ездить на своем транспорте. Поэтому в общественном транспорте нужно обязательно быть в маске, особенно если другие люди этого не делают. И не забывать антибактериальные средства», — рассказала URA.Ru Варская.

Стоит ответственно подходить к выбору мест для купания, подчеркивает психолог. «Избегать купания в стоячих водах, особенно тем, кто переживает о заражении коронавирусом. Если место популярное и в него ходят люди, то мало ли что там может скопиться», — отметила эксперт.

В жаркую погоду вообще не стоит выходить из дома, в особенности при наличии проблем со здоровьем, считает Варская. «В жару на улице делать нечего. Дома можно создать микроклимат, открыв окна на ночь и закрыв их утром, чтобы воздух держался. А на улице спастись невозможно. Поэтому в жаркие дни выходить из дома лучше только вечером», — заключила психолог.

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