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Ранее Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ, выступавший на встрече «нормандской четверки», заявил, что Россия требует от Украины подготовить проект поправок в Конституцию по децентрализации, как это предусматривают минские соглашения. Заявление Козака вызвало бурную реакцию в офисе украинского президента. Зеленский посоветовал всем «поработать над риторикой», напоминает Nation News.

Цеков упрекнул Зеленского в том, что он лукавит, говоря о независимости страны, так как власти беспрекословно выполняют любые требования США и Евросоюза. По убеждению Цекова, Украина станет демократическим государством лишь в том случае. если будет прислушиваться к РФ.

«Украина как государство состоялась благодаря России», — цитирует сенатора РИА «Новости». Цеков подчеркнул, что именно Россия всегда защищала, расширяла и развивала Украину. «Весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — считает сенатор.

У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства». Сенатор отметил, что РФ — это единственная страна в мире, которая может предъявить требования своему соседу.

В России ответили Владимиру Зеленскому на независимость Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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