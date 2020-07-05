04 июля 2020

Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, зеленский владимир
В России ответили Владимиру Зеленскому на независимость Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства». Сенатор отметил, что РФ — это единственная страна в мире, которая может предъявить требования своему соседу.

«Украина как государство состоялась благодаря России», — цитирует сенатора РИА «Новости». Цеков подчеркнул, что именно Россия всегда защищала, расширяла и развивала Украину. «Весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — считает сенатор.

Цеков упрекнул Зеленского в том, что он лукавит, говоря о независимости страны, так как власти беспрекословно выполняют любые требования США и Евросоюза. По убеждению Цекова, Украина станет демократическим государством лишь в том случае. если будет прислушиваться к РФ.

Ранее Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ, выступавший на встрече «нормандской четверки», заявил, что Россия требует от Украины подготовить проект поправок в Конституцию по децентрализации, как это предусматривают минские соглашения. Заявление Козака вызвало бурную реакцию в офисе украинского президента. Зеленский посоветовал всем «поработать над риторикой», напоминает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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