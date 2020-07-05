04 июля 2020
03 июля 2020
02 июля 2020

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО превысило 6,5 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
За минувшие сутки коронавирусом в регионе заразились… человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки выявлено 187 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«5 июля в ЯНАО 197 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе выздоровели 38 человека, один пациент скончался.

Из общего числа заразившихся 14 новых случаев — среди вахтовых рабочих из других регионов. 173 заболевших COVID-19 найдено в населенных пунктах Ямала: 43 в Новом Уренгое, 11 в Салехарде, 37 в Губкинском, 30 в Тарко-Сале, трое в Ноябрьске, 28 в Муравленко, трое в Тазовском, пятеро в Лабытнанги, двое в Пурпе, трое в п. Уренгой, семеров в Пуровске и один в с. Толька.

За время пандемии в регионе насчитывается 6 555 заражений. 2 635 пациентов выздоровели, умерли 44 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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