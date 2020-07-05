Климатолог: 40-градусная жара станет нормой для регионов России

Жителям всех регионов России стоит привыкать к настоящему лету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для регионов России из-за изменения климата. Однако вместе с этим россияне будут все чаще сталкиваться с природными катаклизмами. Этим с URA.RU поделился заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов.

«За последние 40 лет в среднем на территории России потеплело на 2-2,5 градуса. Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны», — объяснил Семенов.

Эта тенденция не будет ежегодной, но постепенно станет привычной для всех россиян. Однако из-за смены климата также увеличится опасность природных катаклизмов, которые летом будут происходить все чаще. «Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим. В результате возникают грозовые процессы и смерчи», — предупредил климатолог.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается аномальная жара. По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до 40 градусов, из-за чего будет высокая пожарная опасность — в том числе и на Урале. Вместе с тем первые полгода 2020 года в России признаны самыми теплыми за 130 лет метеонаблюдений.

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