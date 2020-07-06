В Тюмени продают дом с жильцами за долги скандального банка

Сибнефтебанк задолжал кредиторам 1,8 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени с торгов продадут дом с живущими в нем людьми. Он числится в списке имущества скандального «Сибнефтебанка», обанкротившегося в 2016 году. Соответствующее объявление размещено на сайте Российского аукционного дома.

«Лот — одноэтажный жилой дом 28,8 кв.м с земельным участком 553 кв.м, адрес: ул. Степана Халтурина, д. 28», — указано в сообщении. Как сообщает торговая площадка, в доме на данный момент проживают бывшие собственники. Ситуация осложняется тем, что они прописаны на этой территории.

Цена дома, которую определил конкурсный управляющий «Сибнефтебанка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ), составляет 2,26 млн рублей. Вместе с этим домом на торги пойдет гараж 1,5 тыс. кв. м. в городе Ноябрьск в ЯНАО за сумму 6,4 млн рублей. Торги по обоим лотам состоятся 18 августа.

Получить оперативный комментарий у Агентства по страхованию вкладов не удалось, в компанию направлен официальный запрос.

«Сибнефтебанк» был лишен лицензии в 2015 году за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественных активах. В 2016 году он был признан банкротом. В ходе инвентаризации была выявлена недостача в размере более 1 млрд рублей. Как ранее сообщало URA.RU, в апреле 2019 года АСВ выставила на продажу главный офис банка, а в июне продала его тюменской строительной компании «Капитал групп» за 75 млн рублей. Общий долг банка перед кредиторами составил 1,8 млрд рублей.