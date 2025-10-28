Будет ли трасса М-12 «Восток» до Тюмени бесплатной

Строительство дороги завершат в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Трасса М-12 «Восток», которую планируют продлить до Тюмени в 2026 году, будет платной только при наличии альтернативного бесплатного проезда. Данную информацию сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Решение о платной эксплуатации может быть принято только при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда. В случае принятия решения о введении платности тарифы будут установлены в соответствии с действующим законодательством», — передает слова министерства издание 72.RU.