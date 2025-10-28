Будет ли трасса М-12 «Восток» до Тюмени бесплатной
Строительство дороги завершат в 2026 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Трасса М-12 «Восток», которую планируют продлить до Тюмени в 2026 году, будет платной только при наличии альтернативного бесплатного проезда. Данную информацию сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«Решение о платной эксплуатации может быть принято только при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда. В случае принятия решения о введении платности тарифы будут установлены в соответствии с действующим законодательством», — передает слова министерства издание 72.RU.
Трасса М-12 «Восток» является дублером автодороги Москва — Казань, и, согласно планам правительства, ее продлят до Тюмени в 2026 году. Ранее в Тюмени уже были завершены крупные транспортные развязки и запланированы новые инфраструктурные объекты для подготовки к расширению федеральных трасс, в том числе будущего участка М-12.
