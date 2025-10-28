Патриархальность и власть: что известно о тюменском олигархе, который учит работать весь местный бизнес

Так могла бы выглядеть реакция Салмина на параллельный импорт авто Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый проект тюменского олигарха Алексея Салмина будет доступен только для бизнесменов-мужчин. Это давняя и укоренившаяся позиция предпринимателя и депутата, который уверен, что женщина должна сосредоточиться не на бизнесе, а на семье. Что еще известно об олигархе, который учит работать все тюменское предпринимательское сообщшество — в материале URA.RU.

Откуда родом Алексей Салмин

Салмин — коренной тюменец. Он родился в городе в 1965 году. Образование получил в Новосибирске, в дипломе написано — экономист-менеджер. После университета посвятил шесть лет армии — служил в ВВС с 1983 по 1989 годы.

В областной думе Салмин (на фото справа) заседает с 2007 года









Трудовую карьеру начинал сварщиком. К 1990 году стал инженером по снабжению небольшого предприятия «Ангар», а через год возглавил фирму «Модуль». Пройдя через несколько трансформаций — ступенями были различные автоцентры — заложил основу для своей бизнес-империи.

Бизнес-империя Алексея Салмина

В 2007 году Салмин возглавил группу компаний «Автоград». Компания началась намного раньше, в 1993 году, как кнебольшая автомастерская. В 1994 году будущий бизнес-гигант продал первый автомобиль, и после этого уже не останавливался. К 2008 году в портфеле группы компаний было больше 20 брендов.

Имя Салмин сделал на автобизнесе









В настоящий момент империя насчитывает не один десяток компаний, которые сосредоточены на продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Кроме того, в составе империи — фирмы из смежных отраслей: автосервис, консалтинг, управление собственной недвижимостью.

Жизненная позиция Алексея Салмина

В Тюмени Алексей Салмин известен не только как бизнесмен, но и как многодетный отец и сторонник традиционных семейных ценностей. URA.RU неоднократно рассказывало о его позиции в отношении отцовства. Кроме прочего, Салмин является членом правления Всероссийского общественного движения «Отцы России».

Позиция Салмина по поводу бизнес-леди неизменна









В отношении бизнеса позиция Салмина также давно известна. Бизнесмен уверен, что предпринимательство — задача для мужчин, тогда как женщине стоит сначала сосредоточиться на семье и детях. А свое дело развивать, уже реализовавшись как жена и мать.

Чем еще известен Салмин

В настоящее время он — один из самых опытных депутатов областной думы. В региональном парламенте Салмин заседает с 2007 года, в настоящий момент идет его четвертый созыв. В думе бизнесмен представляет партию «Единая Россия».

Салмин считает, что закаливание - путь к здоровью








