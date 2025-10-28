И-го-го какой релакс: в Тюмени на загар для жеребцов потратят сотни тысяч рублей

Чтобы животные были здоровыми и красивыми им положено загорать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский «Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд» закупает солярии для лошадей. Нестандартный тендер обойдется в более чем 700 000 рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Поставка соляриев для лошадей. Начальная цена: 702 000 рублей. Комплектность модели: 16 инфракрасных ламп мощностью 250 Вт, восемь регулируемых вентиляторов», — говорится в документации аукциона.

Оборудование заказывает тюменский «Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд». Солярии нужны для выполнения госзадания: в списке услуг центра как раз есть направление «Конный спорт».

Как сказано в открытых источниках, солярии используются для просушки животных, а также для дезинфекции их кожи, прогреве после тренировок, профилактики заболеваний и реабилитации. Помимо этого лошадям, как и людям, требуется витамин D, и процедура помогает его выработке.