У председателя комитета Тюменской облдумы умер родственник
Прощание назначено на 29 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
У председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольги Швецовой умер отец Владимир Швецов. Об этом депутат написала в своих социальных сетях.
«Папа очень любил меня. Родственники вспоминают, что когда я была совсем маленькой, у отца были стерты костяшки на руках в кровь, потому что все мои пеленки он стирал сам на руках. А сейчас его не стало», — написала Ольга Швецова.
Прощание с Владимиром Михайловичем назначено на 29 октября. Оно пройдет в траурном зале «Роза Ритуал» по адресу: ул. Юрия Семовских, 1/1. Время — 12:00.
