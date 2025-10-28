Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

У председателя комитета Тюменской облдумы умер родственник

Прощание с отцом тюменского депутата Ольги Швецовой назначено на 29 октября
28 октября 2025 в 15:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прощание назначено на 29 октября

Прощание назначено на 29 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

У председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольги Швецовой умер отец Владимир Швецов. Об этом депутат написала в своих социальных сетях.

«Папа очень любил меня. Родственники вспоминают, что когда я была совсем маленькой, у отца были стерты костяшки на руках в кровь, потому что все мои пеленки он стирал сам на руках. А сейчас его не стало», — написала Ольга Швецова.

Прощание с Владимиром Михайловичем назначено на 29 октября. Оно пройдет в траурном зале «Роза Ритуал» по адресу: ул. Юрия Семовских, 1/1. Время — 12:00.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал