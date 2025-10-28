«Я тебя убью, сожгу»: тюменец кабелем под напряжением ударил током женщину

Мужчина отправится в колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Голышмановского района (Тюменская область) с помощью включенного в розетку кабеля ударил током знакомую и угрожал убийством еще одной девушке. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Мужчина накинулся на потерпевшую с целью причинения ей боли, используя электрический кабель, подключенный к сети, нанес один удар током в руку. Также высказал в адрес потерпевшей слова угрозы убийством: „Я тебя убью! Сожгу!“», — пояснили в судах.

В день инцидента мужчина находился в компании двух своих знакомых. Из-за аморального поведения одной из них мужчина стал угрожать им убийством. Впоследствии схватил кабель под напряжением.

Продолжение после рекламы

Ранее мужчина был неоднократно судим. В зале суда тюменец вину признал полностью. С учетом всех обстоятельств, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в колонии строгого режима.