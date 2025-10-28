Когда в Тюмени расширят Старый Тобольский тракт
Проект разработан, а также получено заключение госэкспертизы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени работы по расширению Старого Тобольского тракта планируют начать в 2026 году и закончить к 2028-му. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Проект разработан, а также получено заключение госэкспертизы.
«Проектной документацией предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части (в том числе с устройством четырех полос движения), устройству тротуаров, системы водоотведения, остановочных пунктов, наружного освещения, велосипедной дорожки, обустройство автомобильной дороги средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка). Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 2026–2028 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что дорогу реконструируют на участке от границы города до примыкания к улице Республики. Стоимость работ превышает миллиард рублей.
