В РФ временно отказались от 5G на фоне недовольства граждан

Минкомсвязь РФ предложило отложить внедрение 5G. Деньги, которые планировали потратить на работы над сетями пятого поколения, направят на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Об этом свидетельствует документ министерства.
«Минкомсвязь выступила с предложением перераспределить 2 млрд рублей из федерального бюджета, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства инфраструктуры сетей нового поколения», — передают «Известия».
Вопрос предстоит рассмотреть правительственной комиссии. Сроки запуска сетей 5G в России могут отодвинуться на неопределенный срок. Директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко считает, что с учетом снижения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия крупных городов 5G стоит ожидать не раньше 2024—2025 годов.
Ранее многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора о вреде вышек 5Gполучили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют вирус. Почти половина россиян считают, что автомобили спасают от влияния 5G, а депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян.
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