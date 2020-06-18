Почти половина россиян верит, что машина спасет от сигналов 5G

Россияне полагают, что на машине можно уехать от излучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина россиян считают, что автомобили спасают от влияния 5G вышек. Об этом свидетельствуют данные опроса, которое провели аналитики НТИ «Автонет».

«43% россиян считают, что от 5G можно спастись в автомобиле», — сообщает News.ru . Аналитики отмечают, что чаще всего такое мнение озвучивали жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Мордовии и Магаданской области. А в центральных районах России, в частности Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, так ответили до 5% респондентов.

«Почему именно машина может стать таким местом, многие россияне отвечали, что она железная и мобильная, поэтому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения», — отмечают аналитики. В исследовании говорится, что вышки 5G не представляют особой опасности для человека, чтобы получить хоть какое-то влияние на организм, нужно простоять около вышки несколько дней, добавили эксперты. При этом вред будет не больше, чем от сетей LTE или Wi-Fi, которые сейчас есть везде.

О теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют вирус. Теории о вреде вышек 5G озвучивала в своем Instagram популярная телеведущая Виктория Боня.

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