05 июля 2020

Члены УИК отказываются работать на выборах неделю. «К четвертому дню ты не слышишь будильника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошедшее голосование вымотало членов избирательных комиссий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Члены избирательных комиссий против того, чтобы процесс голосования на участках был растянут на несколько дней. По их словам, они столкнулись с большой бумажной волокитой, низкими зарплатами и отрывом от нормальной жизни во время голосования за поправки в Конституцию РФ.

После голосования ряд политиков, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложили распространить практику многодневного голосования и на все остальные выборы. Члены участковых избирательных комиссий считают, что это решение, может быть, и удобно для избирателей, но абсолютно негуманно по отношению к тем, на кого ложится основная тяжесть обеспечения голосования, пишет «Коммерсант».

Самой большой проблемой для для членов УИК оказалось дежурство на участках, в дни, предшествовавшие самому голосованию. им приходилось приезжать на работу к семи утра, а уходили они уже ближе к полуночи. «У меня не было возможности сходить в магазин, приготовить поесть, погулять с собакой, пообщаться с дочкой», — рассказал изданию глава одной из УИК Подмосковья.

Недовольны организаторы голосования остались и зарплатой. В среднем за неделю они получили 5-6 тысяч рублей, хотя рассчитывали на сумму в два раза больше. «Есть понимание, что это немного, компенсация готовится в виде премии, но размер ее и сроки пока неизвестны», — заявил председатель одной из региональных комиссий. Кроме того, члены комиссий говорят, что длительное напряжение от работы дает о себе знать. Они считают, что избиратели могут выделить один день, чтобы потратить полчаса и прийти проголосовать на избирательный участок. «ко.— Я понимаю, сейчас ситуация особенная. Но это очень негуманно по отношению к членам комиссий. К четвертому дню ты не слышишь будильника, а вечером не понимаешь, твое это тело или не твое», — пожаловалась глава УИК Евгения Дьяченко.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ длилось с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования был объявлен в стране выходным. На избирательные участки за неделю пришли 68% избирателей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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