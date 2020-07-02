ЦИК назвал финальную явку на голосовании по Конституции

Названа общая явка на голосование по Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Стала известна общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, голосовать пришли 67,97% россиян, имеющих право голоса.

ЦИК пообещал официально утвердить итоги голосования 3 июля. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы были полностью легитимны. Памфилова не исключает, что жалобы на нарушения все еще могут поступить, но они уже ничего не изменят.

После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших. Против поправок в Конституцию высказались 21,27% пришедших избирателей.

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